SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,46 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,416 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wären am 04.07.2024 273,62 CHF wert, da der Schlussstand 50,52 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 173,62 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ABB (Asea Brown Boveri) eine Börsenbewertung in Höhe von 92,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at