Das wäre der Gewinn bei einem frühen ABB (Asea Brown Boveri)-Investment gewesen.

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,06 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert, befänden sich nun 311,930 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers auf 68,22 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 279,85 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,80 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 122,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at