SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 15,55 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 64,312 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2026 auf 59,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 826,59 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 282,66 Prozent zugenommen.

ABB (Asea Brown Boveri) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 108,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at