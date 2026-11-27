Bei einem frühen Investment in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,18 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,955 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien wären am 26.11.2026 323,29 CHF wert, da der Schlussstand 65,24 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 223,29 Prozent.

Jüngst verzeichnete ABB (Asea Brown Boveri) eine Marktkapitalisierung von 114,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at