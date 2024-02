SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an diesem Tag bei 31,08 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 321,750 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 37,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 12 001,29 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,01 Prozent angewachsen.

Am Markt war ABB (Asea Brown Boveri) jüngst 67,80 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at