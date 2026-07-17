ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|ABB (Asea Brown Boveri)-Investmentbeispiel
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17.07.2026 10:03:58
SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier statt. Diesen Tag beendete das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier bei 52,10 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investierten, hätten nun 191,939 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 16.07.2026 15 021,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 78,26 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 50,21 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) bezifferte sich zuletzt auf 150,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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