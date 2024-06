SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an diesem Tag bei 30,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 328,946 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.06.2024 gerechnet (49,80 CHF), wäre die Investition nun 16 381,50 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 63,82 Prozent.

Jüngst verzeichnete ABB (Asea Brown Boveri) eine Marktkapitalisierung von 90,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at