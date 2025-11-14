ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Langfristige Investition
|
14.11.2025 10:03:43
SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 33,557 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 56,16 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 884,56 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 88,46 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 104,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ABB
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten
|
17:58
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Zürich: Das macht der SMI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel SMI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwache Performance in Zürich: SMI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.at)