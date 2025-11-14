ABB Aktie

Langfristige Investition 14.11.2025 10:03:43

SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 33,557 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 56,16 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 884,56 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 88,46 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 104,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

