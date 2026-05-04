SMI-Titel Alcon-Aktie: So hoch ist die Dividende von Alcon

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SMI-Papier Alcon am 30.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,28 CHF. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. Die gesamte Dividendenausschüttung von Alcon beläuft sich auf 137,86 Mio. CHF. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 20,41 Prozent zugenommen.

Alcon-Aktien-Dividendenrendite

Zum SIX SX-Schluss notierte der Alcon-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 58,22 CHF. Das Alcon-Wertpapier wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Alcon-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Das Alcon-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,44 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,36 Prozent.

Gegenüberstellung von Alcon-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Alcon-Aktienkurs via SIX SX 14,00 Prozent an Wert verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -11,42 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Alcon

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0,29 CHF aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,50 Prozent hinzugewinnen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Alcon

Alcon ist ein SMI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 28,414 Mrd. CHF. Alcon weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38,41 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Alcon einen Umsatz von 8,638 Mrd.CHF sowie ein EPS von 1,65 CHF.

Redaktion finanzen.at