SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Alcon-Investment abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Alcon-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,46 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Alcon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,706 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alcon-Papiers auf 72,26 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 351,66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,17 Prozent erhöht.

Insgesamt war Alcon zuletzt 35,48 Mrd. CHF wert. Am 09.04.2019 wagte die Alcon-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Alcon-Anteils bei 55,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at