SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alcon von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alcon-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Alcon-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Alcon-Anteile bei 64,36 CHF. Bei einem Alcon-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 155,376 Alcon-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 65,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 161,59 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,62 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Alcon eine Börsenbewertung in Höhe von 32,37 Mrd. CHF. Die Alcon-Aktie ging am 09.04.2019 an die Börse SWX. Der erste festgestellte Kurs des Alcon-Papiers lag damals bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at