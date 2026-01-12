SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alcon von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Alcon-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Alcon-Aktie an diesem Tag bei 59,76 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Alcon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,673 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.01.2026 auf 63,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,59 CHF wert. Damit wäre die Investition um 6,59 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Alcon einen Börsenwert von 31,50 Mrd. CHF. Die Alcon-Aktie wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Alcon-Anteils belief sich damals auf 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at