SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde die Alcon-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Alcon-Aktie betrug an diesem Tag 66,78 CHF. Bei einem Alcon-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,975 Alcon-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 909,55 CHF, da sich der Wert einer Alcon-Aktie am 06.02.2026 auf 60,74 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9,04 Prozent.
Am Markt war Alcon jüngst 30,04 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Alcon-Papiere an der Börse SWX war der 09.04.2019. Die Alcon-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
