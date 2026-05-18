SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Alcon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 18.05.2025 wurden Alcon-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Alcon-Anteile 74,88 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Alcon-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,335 Alcon-Aktien. Die gehaltenen Alcon-Anteile wären am 15.05.2026 67,33 CHF wert, da der Schlussstand 50,42 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 32,67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Alcon eine Börsenbewertung in Höhe von 24,56 Mrd. CHF. Alcon-Papiere wurden am 09.04.2019 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Alcon-Papiers lag beim Börsengang bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at