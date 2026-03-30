SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Alcon-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 64,94 CHF. Bei einem Alcon-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 153,988 Alcon-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.03.2026 auf 59,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 094,55 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,05 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Alcon eine Börsenbewertung in Höhe von 28,79 Mrd. CHF. Am 09.04.2019 fand der erste Handelstag der Alcon-Aktie an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Alcon-Aktie bei 55,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at