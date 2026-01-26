Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Rentables Alcon-Investment?
|
26.01.2026 10:04:21
SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Alcon-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alcon-Aktie 80,62 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 124,039 Alcon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alcon-Aktie auf 63,18 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 836,77 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,63 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Alcon einen Börsenwert von 31,19 Mrd. CHF. Am 09.04.2019 wagte die Alcon-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines Alcon-Anteils lag damals bei 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
