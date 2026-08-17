SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde die Alcon-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 72,22 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Alcon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,847 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 840,21 CHF, da sich der Wert eines Alcon-Papiers am 14.08.2026 auf 60,68 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 15,98 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Alcon eine Marktkapitalisierung von 29,20 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Alcon-Aktie fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Alcon-Papiers belief sich damals auf 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at