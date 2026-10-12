Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Profitables Alcon-Investment?
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12.10.2026 10:03:45
SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Alcon-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Alcon-Aktie bei 68,10 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Alcon-Aktie investierten, hätten nun 1,468 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 53,14 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,03 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 78,03 CHF entspricht einer negativen Performance von 21,97 Prozent.
Alcon war somit zuletzt am Markt 25,65 Mrd. CHF wert. Am 09.04.2019 wurden Alcon-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt der Alcon-Aktie wurde der Erstkurs mit 55,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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