Alcon Aktie

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WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

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Profitabler Alcon-Einstieg? 23.03.2026 10:04:34

SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr bedeutet

SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Alcon eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 23.03.2025 wurden Alcon-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 79,92 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Alcon-Aktie investiert, befänden sich nun 12,513 Alcon-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Alcon-Anteile wären am 20.03.2026 728,48 CHF wert, da der Schlussstand 58,22 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 27,15 Prozent.

Jüngst verzeichnete Alcon eine Marktkapitalisierung von 28,42 Mrd. CHF. Am 09.04.2019 wurden Alcon-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt des Alcon-Papiers wurde der Erstkurs mit 55,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com

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