Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|Amrize-Investmentbeispiel
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17.07.2026 10:03:58
SMI-Titel Amrize-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amrize von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Amrize-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Amrize-Anteile bei 40,44 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 24,728 Amrize-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Amrize-Papiers auf 41,48 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 025,72 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,57 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Amrize eine Marktkapitalisierung von 22,63 Mrd. CHF. Der Amrize-Börsengang fand am 23.06.2025 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Amrize-Aktie belief sich damals auf 46,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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