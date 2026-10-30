Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
|Lukratives Galderma-Investment?
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30.10.2026 10:03:36
SMI-Titel Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galderma-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Galderma-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Galderma-Aktie an diesem Tag 147,50 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,780 Galderma-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 286,10 CHF, da sich der Wert einer Galderma-Aktie am 29.10.2026 auf 189,70 CHF belief. Damit wäre die Investition um 28,61 Prozent gestiegen.
Der Galderma-Wert an der Börse wurde auf 44,22 Mrd. CHF beziffert. Das Börsendebüt der Galderma-Aktie fand am 22.03.2024 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des Galderma-Papiers bei 61,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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