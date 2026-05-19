Geberit Aktie

Geberit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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Geberit-Investmentbeispiel 19.05.2026 10:04:09

SMI-Titel Geberit-Aktie: Hätte sich eine Geberit-Kapitalanlage von vor 3 Jahren rentiert?

SMI-Titel Geberit-Aktie: Hätte sich eine Geberit-Kapitalanlage von vor 3 Jahren rentiert?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Geberit-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Geberit-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Geberit-Aktie bei 506,80 CHF. Bei einem Geberit-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,973 Geberit-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Geberit-Papiers auf 503,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 992,50 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,75 Prozent verringert.

Der Marktwert von Geberit betrug jüngst 16,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com

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