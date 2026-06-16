Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Geberit-Investment
|
16.06.2026 10:03:56
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Geberit-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Geberit-Papier bei 488,30 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Geberit-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,479 Geberit-Aktien. Die gehaltenen Geberit-Aktien wären am 15.06.2026 10 616,42 CHF wert, da der Schlussstand 518,40 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,16 Prozent.
Der Geberit-Wert an der Börse wurde auf 16,80 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com
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