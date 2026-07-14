Geberit Aktie

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WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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Investmentbeispiel 14.07.2026 10:03:55

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Geberit-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Geberit-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Geberit-Anteile bei 471,40 CHF. Bei einem Geberit-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,212 Geberit-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (519,20 CHF), wäre das Investment nun 110,14 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 10,14 Prozent.

Alle Geberit-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com

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