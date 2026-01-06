SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Geberit-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.01.2021 wurden Geberit-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Geberit-Papier bei 567,80 CHF. Bei einem Geberit-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,176 Geberit-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Geberit-Aktie auf 616,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,49 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,49 Prozent.

Am Markt war Geberit jüngst 20,45 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at