Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Frühe Anlage
|
06.01.2026 10:03:44
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 06.01.2021 wurden Geberit-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Geberit-Papier bei 567,80 CHF. Bei einem Geberit-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,176 Geberit-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Geberit-Aktie auf 616,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,49 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,49 Prozent.
Am Markt war Geberit jüngst 20,45 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Geberit AG (N)
|665,80
|0,57%
