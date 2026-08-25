Geberit Aktie

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WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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Performance unter der Lupe 25.08.2026 10:03:37

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Geberit-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Geberit-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Geberit-Aktie betrug an diesem Tag 428,70 CHF. Bei einem Geberit-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,233 Geberit-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Geberit-Papiers auf 579,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,25 CHF wert. Mit einer Performance von +35,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Geberit eine Börsenbewertung in Höhe von 18,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com

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