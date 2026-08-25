Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Performance unter der Lupe
|
25.08.2026 10:03:37
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Geberit-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Geberit-Aktie betrug an diesem Tag 428,70 CHF. Bei einem Geberit-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,233 Geberit-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Geberit-Papiers auf 579,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,25 CHF wert. Mit einer Performance von +35,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Geberit eine Börsenbewertung in Höhe von 18,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
25.08.26
|Handel in Zürich: SLI schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
25.08.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
21.08.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verliert (finanzen.at)
|
21.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell (finanzen.at)
|
20.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Geberit AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Geberit AG (N)
|625,60
|0,00%