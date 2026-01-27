SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Geberit-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Geberit-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 522,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Geberit-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,191 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2026 114,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 595,80 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 114,09 CHF, was einer positiven Performance von 14,09 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Geberit belief sich jüngst auf 19,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at