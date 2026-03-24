Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Rentable Geberit-Investition?
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24.03.2026 10:03:41
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Geberit-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 489,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Geberit-Papier investiert hätte, hätte er nun 20,442 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.03.2026 gerechnet (535,80 CHF), wäre das Investment nun 10 952,58 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,53 Prozent zugenommen.
Geberit wurde am Markt mit 17,66 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com
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