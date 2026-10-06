Geberit Aktie

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WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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Profitable Geberit-Anlage? 06.10.2026 10:03:24

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Geberit-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Geberit-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 455,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Geberit-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,220 Geberit-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 117,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 534,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,31 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Geberit eine Börsenbewertung in Höhe von 17,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com

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