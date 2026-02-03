SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Geberit-Investment gewesen.

Am 03.02.2021 wurden Geberit-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 553,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Geberit-Aktie investiert, befänden sich nun 1,808 Geberit-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.02.2026 1 075,56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 595,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 7,56 Prozent.

Geberit war somit zuletzt am Markt 19,44 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at