Profitabler Geberit-Einstieg? 03.02.2026 10:04:03

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Geberit-Investment gewesen.

Am 03.02.2021 wurden Geberit-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 553,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Geberit-Aktie investiert, befänden sich nun 1,808 Geberit-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.02.2026 1 075,56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 595,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 7,56 Prozent.

Geberit war somit zuletzt am Markt 19,44 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Geberit

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigt sich die Wiener Börse etwas leichter. Auch der DAX notiert mit Abschlägen. Am Mittwoch befanden sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

