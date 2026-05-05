Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Frühes Investment
|
05.05.2026 10:03:51
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geberit-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Geberit-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 364,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 27,457 Geberit-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.05.2026 auf 520,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 283,36 CHF wert. Mit einer Performance von +42,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Geberit einen Börsenwert von 17,37 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com
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