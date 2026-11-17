Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Investmentbeispiel
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17.11.2026 10:03:25
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geberit-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Geberit-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 405,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Geberit-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,247 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (585,60 CHF), wäre das Investment nun 144,45 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 44,45 Prozent.
Jüngst verzeichnete Geberit eine Marktkapitalisierung von 18,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Geberit
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