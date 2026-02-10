SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geberit-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Geberit-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 10.02.2016 wurde das Geberit-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 343,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Geberit-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 29,087 Geberit-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 155,90 CHF, da sich der Wert eines Geberit-Anteils am 09.02.2026 auf 624,20 CHF belief. Damit wäre die Investition 81,56 Prozent mehr wert.

Alle Geberit-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at