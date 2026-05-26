Geberit Aktie

Geberit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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Geberit-Investition 26.05.2026 10:03:47

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Geberit-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Geberit-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 643,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Geberit-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,552 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 505,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 863,14 CHF wert. Damit wäre die Investition um 21,37 Prozent gesunken.

Am Markt war Geberit jüngst 16,68 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com

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