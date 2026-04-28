Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Geberit-Performance im Blick
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28.04.2026 10:03:39
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Geberit-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 619,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Geberit-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,615 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Geberit-Aktie auf 535,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 864,99 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 13,50 Prozent.
Alle Geberit-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com
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