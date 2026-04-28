SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Geberit-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Geberit-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 619,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Geberit-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,615 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Geberit-Aktie auf 535,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 864,99 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 13,50 Prozent.

Alle Geberit-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at