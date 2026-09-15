Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Performance im Blick
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15.09.2026 10:03:29
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren eingebracht
Am 15.09.2021 wurde das Geberit-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Geberit-Anteile betrug an diesem Tag 751,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,133 Geberit-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 545,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72,49 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 27,51 Prozent.
Der Börsenwert von Geberit belief sich zuletzt auf 17,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Geberit
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