Geberit Aktie

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WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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Performance im Blick 15.09.2026 10:03:29

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Geberit-Aktie Anlegern gebracht.

Am 15.09.2021 wurde das Geberit-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Geberit-Anteile betrug an diesem Tag 751,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,133 Geberit-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 545,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72,49 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 27,51 Prozent.

Der Börsenwert von Geberit belief sich zuletzt auf 17,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Geberit

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