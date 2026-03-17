Geberit Aktie

Geberit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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Geberit-Investment im Blick 17.03.2026 10:03:59

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Geberit-Aktie gebracht.

Am 17.03.2025 wurden Geberit-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Geberit-Anteile bei 580,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Geberit-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,724 Geberit-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 964,84 CHF, da sich der Wert eines Geberit-Anteils am 16.03.2026 auf 559,80 CHF belief. Damit wäre die Investition um 3,52 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Geberit belief sich zuletzt auf 18,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com

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