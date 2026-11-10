Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Geberit-Investition
|
10.11.2026 10:03:31
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geberit-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 10.11.2021 wurde die Geberit-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 726,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Geberit-Aktie investiert, befänden sich nun 13,770 Geberit-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 077,66 CHF, da sich der Wert eines Geberit-Anteils am 09.11.2026 auf 586,60 CHF belief. Mit einer Performance von -19,22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Geberit war somit zuletzt am Markt 18,47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com
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