Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Rentabler Givaudan-Einstieg?
|
20.07.2026 10:04:24
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 20.07.2016 wurden Givaudan-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2 023,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,049 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 169,15 CHF, da sich der Wert einer Givaudan-Aktie am 17.07.2026 auf 3 422,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69,15 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 31,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Börse Zürich in Rot: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse Zürich: SMI am Mittag leichter (finanzen.at)
|
15.07.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
15.07.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
14.07.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.07.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
14.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|12.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 663,00
|-1,19%