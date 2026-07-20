SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Givaudan-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 20.07.2016 wurden Givaudan-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2 023,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,049 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 169,15 CHF, da sich der Wert einer Givaudan-Aktie am 17.07.2026 auf 3 422,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69,15 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 31,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at