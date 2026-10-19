Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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Rentable Givaudan-Investition? 19.10.2026 10:04:18

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Givaudan-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Givaudan-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3 570,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,280 Givaudan-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 1 096,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 915,00 CHF belief. Mit einer Performance von +9,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Givaudan war somit zuletzt am Markt 36,07 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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