Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Profitable Givaudan-Anlage?
|
14.09.2026 10:03:41
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Givaudan von vor 10 Jahren abgeworfen
Givaudan-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2 005,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,988 Givaudan-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Givaudan-Aktie auf 3 164,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 780,55 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 57,81 Prozent.
Jüngst verzeichnete Givaudan eine Marktkapitalisierung von 29,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
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