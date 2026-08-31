SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Givaudan von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Givaudan-Einstiegs gewesen.

Am 31.08.2023 wurde das Givaudan-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Givaudan-Papier bei 2 948,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,034 Givaudan-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 112,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 322,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 112,69 CHF entspricht einer Performance von +12,69 Prozent.

Givaudan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at