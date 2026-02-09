Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Profitables Givaudan-Investment?
|
09.02.2026 10:04:28
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurden Givaudan-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Givaudan-Anteile letztlich bei 3 850,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Givaudan-Aktie investiert, befänden sich nun 0,260 Givaudan-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 803,90 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Papiers am 06.02.2026 auf 3 095,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 19,61 Prozent gesunken.
Givaudan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,56 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 351,00
|-0,89%