Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Givaudan-Investment? 09.02.2026 10:04:28

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr gekostet

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Givaudan-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Givaudan-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Givaudan-Anteile letztlich bei 3 850,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Givaudan-Aktie investiert, befänden sich nun 0,260 Givaudan-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 803,90 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Papiers am 06.02.2026 auf 3 095,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 19,61 Prozent gesunken.

Givaudan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,56 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
09:01 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 Givaudan Halten DZ BANK
04.02.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Givaudan Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3 351,00 -0,89% Givaudan AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen