Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Lukratives Givaudan-Investment?
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26.10.2026 10:04:08
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 26.10.2023 wurde die Givaudan-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Givaudan-Aktie betrug an diesem Tag 2 910,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Givaudan-Aktie investierten, hätten nun 3,436 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 3 993,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 721,65 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 13 721,65 CHF, was einer positiven Performance von 37,22 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Givaudan einen Börsenwert von 36,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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