Profitable Givaudan-Anlage? 05.01.2026 10:03:53

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Givaudan von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Givaudan-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Givaudan-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Givaudan-Anteile bei 1 775,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Givaudan-Aktie investierten, hätten nun 5,634 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 723,94 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Papiers am 30.12.2025 auf 3 146,00 CHF belief. Mit einer Performance von +77,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan belief sich zuletzt auf 29,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Analysen zu Givaudan AGmehr Analysen

12.12.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Givaudan Neutral UBS AG
12.12.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Givaudan Overweight Barclays Capital
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
