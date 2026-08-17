SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Givaudan von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Givaudan-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 17.08.2016 wurde das Givaudan-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Givaudan-Papier an diesem Tag bei 2 031,00 CHF. Bei einem Givaudan-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,492 Givaudan-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 610,54 CHF, da sich der Wert einer Givaudan-Aktie am 14.08.2026 auf 3 271,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,05 Prozent gesteigert.

Givaudan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,14 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at