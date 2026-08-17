Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Langfristige Performance
|
17.08.2026 10:04:12
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Givaudan von vor 10 Jahren verdient
Am 17.08.2016 wurde das Givaudan-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Givaudan-Papier an diesem Tag bei 2 031,00 CHF. Bei einem Givaudan-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,492 Givaudan-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 610,54 CHF, da sich der Wert einer Givaudan-Aktie am 14.08.2026 auf 3 271,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,05 Prozent gesteigert.
Givaudan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,14 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Start des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
09:29
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Optimismus in Zürich: Das macht der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Zürich: So bewegt sich der SMI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
13.08.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 446,00
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.