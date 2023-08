SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Givaudan bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Givaudan-Aktien verlieren können.

Am 07.08.2020 wurden Givaudan-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3 769,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,653 Givaudan-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2023 auf 2 867,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 606,79 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,93 Prozent.

Der Börsenwert von Givaudan belief sich jüngst auf 26,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at