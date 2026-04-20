SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Givaudan-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Givaudan-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3 888,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,572 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Givaudan-Aktie auf 2 964,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 623,46 CHF wert. Mit einer Performance von -23,77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Givaudan eine Marktkapitalisierung von 27,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at