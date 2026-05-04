Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Lukrative Givaudan-Anlage?
|
04.05.2026 10:03:41
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Givaudan-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4 032,00 CHF. Bei einem Givaudan-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,248 Givaudan-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 2 785,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 690,72 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30,93 Prozent.
Am Markt war Givaudan jüngst 25,73 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
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