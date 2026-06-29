Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Performance unter der Lupe
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29.06.2026 10:03:53
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Givaudan-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 3 907,00 CHF. Bei einem Givaudan-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,026 Givaudan-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,84 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Papiers am 26.06.2026 auf 3 393,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 13,16 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Givaudan eine Börsenbewertung in Höhe von 31,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
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